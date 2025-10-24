MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Τοποθετήθηκε η προτομή του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη – Τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια της

THESTIVAL TEAM

Όλα είναι έτοιμα για την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του αδικοχαμένου αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, τιμώντας με τη ζωή του το λειτούργημα που υπηρέτησε με αφοσίωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 17:30, στο πάρκο “Γεωργίου Λυγγερίδη”, που βρίσκεται μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ήδη στο σημείο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες: η προτομή έχει τοποθετηθεί και ο χώρος έχει περιφραχθεί, ενώ έχει αναρτηθεί και η νέα πινακίδα που αναγράφει «Πάρκο Αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη», ως ένδειξη μνήμης και τιμής στον πεσόντα αστυνομικό.

Η τελετή θα ξεκινήσει στις 17:15 με την προσέλευση των προσκεκλημένων, ενώ το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει προσφωνήσεις, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρο Τσαϊρίδη, και τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κ. Δημοσθένη Πάκο, καθώς και χαιρετισμούς επισήμων.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής θα πραγματοποιηθούν στις 18:40, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Αθανασίου Λυγγερίδη, συγγενή του πεσόντος. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Γιώργος Λυγγερίδης Θεσσαλονίκη

