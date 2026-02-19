Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων των Τεμπών – Αναμένονται προσφυγές από τις οικογένειες

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνουν οι πρώτες δύο εκταφές θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Παρά την αρχική εισαγγελική παραγγελία για τις δύο πρώτες πράξεις το προσεχές Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στη Βόρεια Ελλάδα, οι νομικές ενέργειες των οικογενειών αναμένεται να αναστείλουν τις προγραμματισμένες ενέργειες. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η κατάθεση προσφυγής – διαφωνίας ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών από την πλευρά των γονέων λειτουργεί ως «φρένο» στη διαδικασία, παγώνοντας προσωρινά την εκτέλεση των εκταφών μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης.

Η πρώτη εκταφή αφορά στη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη αφορά στη Φρατζέσκα Μπέζα και θα γίνει στην Πυλαία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήδη έχουν δρομολογηθεί οι προσφυγές των οικογενειών, με τον κ. Χρήστο Τηλκερίδη να έχει καταθέσει τη δική του διαφωνία, ενώ ακολούθησε η προσφυγή του κ. Παύλου Ασλανίδη μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη. Αξίζει να σημειωθεί πως για την περίπτωση του κ. Ασλανίδη, η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του έγινε τελικά δεκτή μετά την απόρριψη των προηγούμενων τεσσάρων κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης. Ωστόσο, η πλευρά του θύματος εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το αν μπορεί να διακριβωθεί η αλήθεια υπό τις παρούσες συνθήκες, εγείροντας ζητήματα ουσίας για την επιστημονική εγκυρότητα των εξετάσεων.

Στο επίκεντρο της νομικής διαφωνίας βρίσκεται η θέση ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή. Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να εισφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.