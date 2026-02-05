MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: “Το λιμενικό δολοφονεί” – Πορεία για την τραγωδία με μετανάστες στη Χίο – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό στα ανοιχτά της Χίου όπου15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και στη λέμβο που τους μετέφερε.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του κράτους αλλά και του Λιμενικού και της ΕΛΑΣ, οι διαδηλωτές έκαναν λόγο για δολοφονία των μεταναστών από τους λιμενικούς στα ανοιχτά της Χίου.

«Είναι και οι Έλληνες φονιάδες των λαών, γέμισε το Αιγαίο κορμιά μεταναστών», είναι ένα από τα συνθήματα που φώναξαν όσοι συμμετείχαν στην πορεία.

«Το λιμενικό δεν αμύνεται. Δολοφονεί», έγραφε το κεντρικό πανό των διαδηλωτών. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Καμάρας όπου νωρίτερα τα άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση, και κινήθηκε στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούσαν τους διαδηλωτές.

Δείτε βίντεο:

Θεσσαλονίκη

