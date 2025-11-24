MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Τι λέει ο ΟΑΣΘ για τη φωτιά σε αστικό λεωφορείο

THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, εξέδωσε ο ΟΑΣΘ.

Όπως τονίζει ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του, πρόκειται για ντιζελοκίνητο λεωφορείο ενώ ήδη διεξάγονται έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. “Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των αιτιών και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον”, επισημαίνει ο ΟΑΣΘ.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Φωτιά στο πίσω μέρος ντιζελοκίνητου λεωφορείου, όπου βρίσκεται ο κινητήρας του οχήματος, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ της γραμμής 11, που εκτελεί το δρομολόγιο Πυλαία – Πανεπιστήμιο.

Χάρη στην άμεση, ψύχραιμη και υποδειγματική αντίδραση του οδηγού του λεωφορείου, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια από το όχημα, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ασφαλείας του ΟΑΣΘ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ, σε λεωφορείο το οποίο διαθέτει ο Οργανισμός με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης. Το λεωφορείο βρισκόταν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της οδού Εθνικής Αμύνης, όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε μυρωδιά από καπνό, προερχόμενη από το πίσω μέρος του λεωφορείου. Αμέσως ακινητοποίησε το όχημα, αποβίβασε τους επιβάτες, ειδοποίησε την πυροσβεστική και πήρε τον έναν από τους δύο πυροσβεστήρες που διαθέτουν τα 12μετρα λεωφορεία, επιχειρώντας να σβήσει τις σπίθες.

Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και έσβησε τη φωτιά. Ο ΟΑΣΘ έχει ξεκινήσει άμεσα ενδελεχή έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την ανάδοχο εταιρεία. Ειδικό κλιμάκιο του τεχνικού τμήματος του Οργανισμού εξετάζει ήδη τα δεδομένα για τη διαπίστωση των συνθηκών του περιστατικού. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των αιτιών και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Θεσσαλονίκη ΟΑΣΘ

