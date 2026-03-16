Θεσσαλονίκη: “Θα προσκομίσουμε στοιχεία που θα φωτίσουν τη δολοφονία του Κλεομένη” – Η ανακοίνωση του δικηγόρου της οικογένειας

“Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια Ανακρίτρια πλείστα όσα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και του ρόλου συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης”. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Νικόλαος Αλεξανδρής, πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, που έπεσε νεκρός μετά από μαχαιριές που δέχθηκε από οπαδό του Άρη στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου της οικογένειας ξεκινά με τη φράση “το όνομά του είναι Κλεομένης”. “Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το «παιδί» αυτό έχει όνομα, Κλεομένης”, συνεχίζει η ανακοίνωση και τονίζεται πως “ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του”.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Αλεξανδρής επισημαίνει ότι “όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, βεβηλώσουν ή συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου”.

“Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη”, τονίζει ακόμα στην ανακοίνωσή του ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, και καταλήγει ως εξής:

“Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς το «είμαστε όλοι ΠΑΟΚ» είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη”.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη

“«Το όνομά μου είναι Κλεομένης»

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το «παιδί» αυτό έχει όνομα, Κλεομένης και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση, να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη (αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στην δολοφονία) όπως του(-ς) αξίζει.

Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του Κλεομένη, θα ήθελα, σε πρώτη φάση, να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, βεβηλώσουν ή συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου.

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια Ανακρίτρια πλείστα όσα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και του ρόλου συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Υ.Γ. Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς το «είμαστε όλοι ΠΑΟΚ» είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη”.