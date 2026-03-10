Θεσσαλονίκη: “Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατό της”, λέει ο σύντροφος της εκπαιδευτικού

«Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατό της» διαμηνύει ο σύντροφος της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (07/03), έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς και η είδηση του θανάτου της, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, σε αναρτήσεις αναφέρεται ότι το τελευταίο διάστημα η εκπαιδευτικός βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση στο επαγγελματικό της περιβάλλον και ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο συνέβη μετά την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια σχόλια, η καθηγήτρια φέρεται να αντιμετώπιζε περιστατικά εκφοβισμού μέσα στην τάξη από μαθητές. Επιπλέον, αποδίδονται ευθύνες και στη διοίκηση του σχολείου, με τον ισχυρισμό ότι αντί να προστατευτεί η εκπαιδευτικός, παρουσιάστηκε ως υπαίτια, ενώ το μαθητικό μπούλινγκ εναντίον της αποδόθηκε σε προβληματική διδασκαλία.

Τι λέει ο σύντροφος της εκπαιδευτικού

Ο σύντροφός της μίλησε στην τηλεόραση του Mega και μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο χαρακτήρα της άτυχης Σοφίας, ενώ τόνισε πως ο ίδιος και η οικογένειά της θα κινήσουν όλες τις νομικές διαδικασίες.

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος με ήθος, αρχές και πολύ όμορφη ψυχούλα, από μια καταπληκτική οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν συνταξιούχος ναοδόμος, έχει φτιάξει τη μισή, σχεδόν όλη την Θεσσαλονίκη εκκλησία. Μιλάμε για μια οικογένεια με αρχές και με σεβασμό».

Σε ερώτηση εάν δεχόταν πίεση στο σχολείο από μαθητές της σημείωσε: «Αυτά θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο. Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι».

Και κατέληξε: «Να πάτε στην ιταλική φιλολογία. Να μάθετε από τους καθηγητές της Σοφίας ποια είναι η Σοφία. Η Σοφία παρόλο που είχε 4 πτυχία ξένων γλωσσών -αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά- ήταν διερμηνέας, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας. Παράλληλα ενώ έκανε μαθήματα σε λύκεια φέτος, ήταν στη δεύτερη χρονιά και σπούδαζε ιταλική φιλολογία. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε, λάτρευε τη γνώση. Η Σοφία είναι η αιτία η οποία ανέβασε το μέσο όρο της αγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της την πρώτη χρονιά».

Δείτε το βίντεο