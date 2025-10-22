Θεσσαλονίκη: Τα…επικίνδυνα 1.800 μεγάλα πλατάνια που φυτεύτηκαν σε πεζοδρόμια

Η πτώση ενός πλατάνου χτες σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Γρ. Λαμπράκη στην Τούμπα είναι ένα ακόμα περιστατικό πτώσης δένδρου στην πόλη, που ευτυχώς αυτή τη φορά προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές σε σταθμευμένο ΙΧ και δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος πεζός.

Το πρόβλημα όμως των «λάθος» δένδρων που φυτεύτηκαν πριν από πολλά χρόνια στα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης είναι τεράστιο και δυστυχώς μη διορθώσιμο με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν ακόμα και σε συνθήκες πλήρους άπνοιας και ηλιοφάνειας τεράστιοι κίνδυνοι για την σωματική ακεραιότητα των πολιτών και των περιουσιών τους.

Όπως εξήγησε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αστικού Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης στα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης φυτεύτηκαν περί τα 1800 πλατάνια τα οποία φυσικά δεν μπορούν να απλώσουν σωστά τις ρίζες τους λόγω της πυκνής δόμησης με αποτέλεσμα να πέφτουν.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει στα πεζοδρόμια του 1.800 πλατάνια τα οποία φυτεύτηκαν πριν 40 και πλέον χρόνια πλην όμως τα πλατάνια είναι δένδρα του δάσους και όχι της πόλης και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα, όπως και οι λεύκες και τα πεύκα που δεν κάνουν για τις πόλεις καθώς σηκώνουν πλακάκια. Ειδικά όμως τα πλατάνια επειδή πρέπει να απλώσουν μεγάλη ρίζα για να στηριχτούν δεν βρίσκουν τον χώρο. Δηλαδή στο δάσος όπως μου είπαν οι δασολόγοι η ρίζα του πλατάνου μπορεί να πάει σε βάθος 100 μέτρων. Εδώ στο πεζοδρόμιο της πόλης που να πάει η ρίζα του πλατάνου; Από τη μια είναι τα θεμέλια της οικοδομής, από την άλλη είναι ο αγωγός της αποχέτευσης, που να πάνε οι ρίζες; Έτσι το δένδρο κάνει επιφανειακές ρίζες και όσο μεγαλώνει και αυξάνεται το βάρος του, οι ρίζες του δεν μπορούν να το κρατήσουν και πέφτει», τόνισε ο κ. Διαμαντάκης.

Τα «χέρια» των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου όπως είπε ο αντιδήμαρχος είναι κυριολεκτικά δεμένα διότι πέραν μικρών παρεμβάσεων στα πλατάνια «εάν γέρνει πολύ ένα μεγάλο κλαδί», δεν μπορούν να επέμβουν περισσότερο καθώς τα πλατάνια είναι προστατευμένο είδος «και κυριολεκτικά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα» ενώ και κάποιες φορές που έσπευσαν να κλαδέψουν προληπτικά μεγάλα κλαδιά πλατάνων «όπως στην οδό Βαφοπούλου βρήκαμε σθεναρή αντίσταση από πολίτες οικολόγους».

2.000 λεύκες και 700 πεύκα βρίσκονται επίσης σε πεζοδρόμια

Εκτός από τα πλατάνια που είναι φυτεμένα σε πεζοδρόμια μεγάλη επικινδυνότητα υπάρχει και με τις 2.000 λεύκες που επίσης βρίσκονται σε πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης αλλά και με περίπου 700 πεύκα.

Και τα τρία είδη δένδρων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια και αναπτύσουν εξ ανάγκης επιφανειακές ρίζες είναι θεωρητικά επικίνδυνα για πτώση ακόμα και σε ιδανικές καιρικές συνθήκες, πολύ δε περισσότερο εάν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες και ισχυρός Βαρδάρης.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, είναι όταν βλέπουμε επικίνδυνους βραχίονες (σ.σ. εννοεί κλαδιά) που γέρνουν πάμε και τους αφαιρούμε. Τα παρακολουθούμε, αφαιρούμε επικίνδυνα κλαδιά με στοχευμένη παρέμβαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε το κλάδεμα όπως κάνουμε σε άλλα δένδρα», κατέληξε ο κ. Διαμαντάκης.