Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στις πτήσεις εξαιτίας του “πέπλου” ομίχλης που έχει σκεπάσει την πόλη

Πυκνή ομίχλη καλύπτει τη Θεσσαλονίκη από τις 4 τα ξημερώματα, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στις αεροπορικές μετακινήσεις όσο και στην κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων, οι οποίες φτάνουν έως και τα 20 λεπτά. Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί κυρίως σε πτήσεις από και προς Κωνσταντινούπολη, Τελ Αβίβ και Αθήνα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών.

Η ομίχλη είναι ιδιαίτερα πυκνή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σε αρκετές περιοχές έχουν «εξαφανιστεί» ολόκληρα κτίρια από το πέπλο της χαμηλής νέφωσης, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους της πόλης, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες.

