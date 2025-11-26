Θεσσαλονίκη: Προβλήματα σε πίνακες τηλεματικής σε στάσεις του ΟΑΣΘ – Δείτε βίντεο και φωτο

Προβλήματα στην τηλεματική παρουσιάζονται σε στάσεις του ΟΑΣΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στους πίνακες της τηλεματικής που υπάρχουν σε στάσεις του ΟΑΣΘ δεν εμφανίζονται οι ώρες άφιξης των αστικών λεωφορείων. Σημειώνεται πως οι πίνακες της τηλεματικής εμφανίζουν μόνο τα μηνύματα φορέων.

Πηγές από τον ΟΑΣΘ διευκρινίζουν στο thestival.gr πως το πρόβλημα οφείλεται σε ζήτημα του παρόχου τηλεφωνίας με το οποίο είναι συνδεδεμένοι οι πίνακες της τηλεματικής.

Διευκρινίζουν δε πως το ζήτημα εντοπίζεται μόνο στις στάσεις που έχουν τους παλιούς πίνακες, ενώ σε εκείνες που έχουν εξοπλιστεί με νέους πίνακες, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει γίνει ήδη επικοινωνία του Οργανισμού με τον πάροχο για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Τέλος, σημειώνουν πως οι ώρες άφιξης των λεωφορείων για κάθε γραμμή της αστικής συγκοινωνίας εμφανίζεται κανονικά στην εφαρμογή για κινητά.