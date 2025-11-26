MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα σε πίνακες τηλεματικής σε στάσεις του ΟΑΣΘ – Δείτε βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα στην τηλεματική παρουσιάζονται σε στάσεις του ΟΑΣΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στους πίνακες της τηλεματικής που υπάρχουν σε στάσεις του ΟΑΣΘ δεν εμφανίζονται οι ώρες άφιξης των αστικών λεωφορείων. Σημειώνεται πως οι πίνακες της τηλεματικής εμφανίζουν μόνο τα μηνύματα φορέων.

Πηγές από τον ΟΑΣΘ διευκρινίζουν στο thestival.gr πως το πρόβλημα οφείλεται σε ζήτημα του παρόχου τηλεφωνίας με το οποίο είναι συνδεδεμένοι οι πίνακες της τηλεματικής.

Διευκρινίζουν δε πως το ζήτημα εντοπίζεται μόνο στις στάσεις που έχουν τους παλιούς πίνακες, ενώ σε εκείνες που έχουν εξοπλιστεί με νέους πίνακες, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει γίνει ήδη επικοινωνία του Οργανισμού με τον πάροχο για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Τέλος, σημειώνουν πως οι ώρες άφιξης των λεωφορείων για κάθε γραμμή της αστικής συγκοινωνίας εμφανίζεται κανονικά στην εφαρμογή για κινητά.

Θεσσαλονίκη ΟΑΣΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Ανατριχιαστικό βίντεο για τη βία κατά των γυναικών: Δολοφονημένες γυναίκες “επιστρέφουν” μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι στο κέντρο της προσοχής και των προτεραιοτήτων μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Ο κ. Τσίπρας είναι ανίδεος με την αλήθεια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές με λεία σχεδόν 300.000 ευρώ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πώς να πλύνετε τα πουπουλένια μαξιλάρια χωρίς να χάσουν την απαλότητά τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Olympic Day Run: Περισσότεροι από 14.000 δρομείς και θεατές γιόρτασαν τη Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα