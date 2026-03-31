Θεσσαλονίκη: Πρώην πρόεδρος της “Δόξας Ασσήρου” το θύμα του τροχαίου στο Ριζό Πέλλας

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 54χρονο άνδρα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στο Ριζό του δήμου Σκύδρας στην Πέλλα.

Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟ Δόξα Ασσήρου, Γιώργο Καπετάνιο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά οδύνη και θλίψη τόσο στην οικογένεια της «Δόξας Ασσήρου» όσο και στην τοπική κοινωνία.

Το αυτοκίνητο του 54χρονου εξετράπη της πορείας του και βρήκε εκτός δρόμου. Η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα από το ΙΧ χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο αλλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια της Δόξας Ασσήρου εξέφρασε τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της χθεσινής ημέρας στο Ριζό του Δήμου Σκύδρας Πέλλας.

Στην αρχή, η είδηση φάνταζε σαν ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η σκληρή αλήθεια μας συγκλόνισε, καθώς έγινε γνωστό πως στο μοιραίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο 54χρονος πρώην πρόεδρος της ομάδας μας, Καπετάνιος Γιώργος.

Η απώλεια του Γιώργου δεν είναι απλώς μια ακόμη απώλεια για τον σύλλογό μας. Είναι ένα βαρύ πλήγμα για ολόκληρη την οικογένεια της Δόξας Ασσήρου, για την τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία της Ασσήρου. Ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, καλοσύνη και προσφορά, που σκόρπιζε χαμόγελα και στεκόταν πάντα δίπλα στην ομάδα και στον συνάνθρωπο, δεν βρίσκεται πια κοντά μας.

Υπηρέτησε τη Δόξα Ασσήρου με ανιδιοτέλεια, αγάπη και πάθος, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Το ήθος, η παρουσία και η προσφορά του θα αποτελούν για πάντα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας.

Η οικογένεια της Δόξας Ασσήρου, καθώς και η τοπική αλλά και ευρύτερη κοινότητα της Ασσήρου, είναι συγκλονισμένες και συντετριμμένες από τον άδικο και τόσο πρόωρο χαμό του.

Εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο αυτής της απώλειας.

Καλό ταξίδι, Γιώργο…

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Θα ζεις για πάντα μέσα στις καρδιές μας και στην ιστορία της ομάδας μας.