Πέλλα: Νεκρός ο 54χρονος οδηγός του οχήματος που εξετράπη της πορείας του στο Ριζό

Νεκρός είναι ο 54χρονος άνδρας που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, νωρίτερα, μετά από εκτροπή του οχήματός του σε αγροτικό δρόμο στο Ριζό του δήμου Σκύδρας Πέλλας.

Η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σημείο, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο άνδρα.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του σε περιοχή του δήμου Σκύδρας στην Πέλλα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. March 30, 2026

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.