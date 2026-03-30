Πέλλα: Νεκρός ο 54χρονος οδηγός του οχήματος που εξετράπη της πορείας του στο Ριζό
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Νεκρός είναι ο 54χρονος άνδρας που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, νωρίτερα, μετά από εκτροπή του οχήματός του σε αγροτικό δρόμο στο Ριζό του δήμου Σκύδρας Πέλλας.
Η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σημείο, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο άνδρα.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του σε περιοχή του δήμου Σκύδρας στην Πέλλα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 30, 2026
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
- Τα ΗΑΕ “στραγγαλίζουν” την οικονομία του Ιράν: Ακύρωσαν εκατοντάδες βίζες, στον “αέρα” περιουσίες άνω των 330 δισ. δολαρίων
- Γεωργιάδης: Δεν σέβομαι τους αγώνες της Αριστεράς, όσους έκανε ήταν επί ζημία της Ελλάδας
- Μονεμβασιώτης: Είναι γελοίο να βάλουμε πιο φθηνό διαρκείας, ζητάμε από τον κόσμο του Ηρακλή δύο καφέδες την εβδομάδα