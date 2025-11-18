Θεσσαλονίκη: Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου – Το προτεινόμενο ωράριο από τον ΕΣΘ

Για τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, ήτοι την 30η Νοεμβρίου 2025, ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

«Η Κυριακή μετά την Black Friday (δηλαδή της ημέρας που εθιμικά έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσφορών και φέτος συμπίπτει με την 28-11-2025) δίνει στους καταστηματάρχες την ευκαιρία να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση που θα έχει δημιουργηθεί», αναφέρει ο ΕΣΘ.

Το προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 είναι από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ.

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι βάσει νόμου, για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε καταστήματα την Κυριακή, η ημέρα ανάπαυσης οφείλει πλέον να χορηγείται υποχρεωτικά εντός της εργάσιμης εβδομάδας που αρχίζει από την Κυριακή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η απασχόληση. Όσον αφορά την αμοιβή, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου τους για την εργασία τους (ΚΥΑ 8900/1946, ΚΥΑ 25825/1951, άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957 και άρθρο 2 του ν. 435/1976).