Θεσσαλονίκη: Πότε αναμένεται να ανοίξει ο ζωολογικός κήπος στον Κεδρηνό Λόφο

Μέσα στις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα, την 1η Μαρτίου ευελπιστεί η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ότι θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του ο ζωολογικός κήπος που είναι κλειστός για το κοινό από τις 14 Νοεμβρίου 2025 εξαιτίας ενός κρούσματος βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) σε κριό.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, Βασίλη Διαμαντάκη έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά εξετάσεων και εμβολίων σε όλα τα ζώα από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και αναμένεται να γίνει ένας ακόμα επαναληπτικός γύρος εξετάσεων πριν δοθεί το «πράσινο» φως για να ανοίξει τον επόμενο μήνα ο ζωολογικός κήπος στον Κεδρινό Λόφο.

«Ο ζωολογικός κήπος είναι ακόμα σε καραντίνα, δεν έχουν τελειώσει οι εξετάσεις από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας και του Υπουργείου επειδή έχουν πάρα πολύ δουλειά με την ευλογιά. Αναμένουμε όπως μας έχουν ενημερώσει ότι αυτή την εβδομάδα θα έρθουν για να κάνουν τα τελευταία εμβόλια και αιμοληψίες για εξετάσεις και ευελπιστώ ότι από 1η Μαρτίου θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τον ζωολογικό κήπο για το κοινό» τόνισε στο thestival.gr ο κ. Διαμαντάκης.

Ο ζωολογικός κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί σήμερα περί τα 60 ζώα όπως πρόβατα, κατσίκια, γαϊδουράκια, ελάφια κ.α. καθώς και 100 πτηνά και ο στόχος της διοίκησης του Δήμου είναι ο χώρος να αλλάξει και να γίνει ένα μεγάλο πάρκο αναψυχής όπου οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν τη βόλτα τους στη φύση, θα βλέπουν τα ζωάκια και θα απολαμβάνουν και τον καφέ τους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Διαμαντάκης ο Δήμος είχε κάνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του ζωολογικού κήπου πλην όμως η πρόταση που κατατέθηκε δεν ήταν η επιθυμητή και πλέον η διοίκηση αναζητά τους τρόπους που θα μεταμορφώσουν ολόκληρο τον χώρο προς όφελος των πολιτών και χωρίς να διαταραχθεί η χρήση του «δεδομένου ότι η έκταση του ζωολογικού κήπου είναι παραχώρηση του Δασαρχείου».

«Είχαμε βγάλει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος και πράγματι ήρθε μια πρόταση η οποία όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί και επιπλέον ο χώρος μας έχει δοθεί από το Δασαρχείο με χρήση ζωολογικού κήπου. Έτσι πλέον αναζητούμε μόνοι μας (σ.σ. εννοεί η διοίκηση του Δήμου) τι θα κάνουμε προκειμένου ο χώρος να αναβαθμιστεί προκειμένου να γίνει ένας ελκυστικός χώρος για να απολαμβάνουν οι πολίτες την βόλτα τους εντός αυτού. Ένας χώρος αναψυχής», επεσήμανε ο κ. Διαμαντάκης.