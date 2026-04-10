Θεσσαλονίκη: Πώς επανέφεραν την 61χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Άμεση η επέμβαση του ΕΚΑΒ

Στην καθοριστική και άμεση παρέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης αναφέρεται το Σωματείο Εργαζομένων, με αφορμή σοβαρό περιστατικό παράσυρσης 61χρονης πεζής που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο συμβάν ανταποκρίθηκαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εφάρμοσαν στο πεδίο τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Η κατάσταση της γυναίκας κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, καθώς παρουσίασε τραυματική ανακοπή.

Η αντίδραση των πληρωμάτων ήταν άμεση, με την ανακοπή να αντιμετωπίζεται επιτυχώς επί τόπου και να επιτυγχάνεται επαναφορά της κυκλοφορίας, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη ζωή της ασθενούς.

Στη συνέχεια, οι διασώστες προχώρησαν σε διασωλήνωση και αιμοδυναμική σταθεροποίηση, πριν τη διακομιδή της τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της.

Για τη διαχείριση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με τη συμμετοχή συνολικά έξι διασωστών και ενός ιατρού του ΕΚΑΒ.