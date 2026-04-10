Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 61χρονη – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά).

Συγκεκριμένα, μια 61χρονη την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο ρεύμα εξόδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός του οχήματος δεν εγκατέλειψε το σημείο.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο και Κινητή Μονάδα καθώς η γυναίκα φέρει πολλαπλές κακώσεις και αυτή την ώρα δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.