Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 61χρονη – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά).

Συγκεκριμένα, μια 61χρονη την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο ρεύμα εξόδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός του οχήματος δεν εγκατέλειψε το σημείο.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο και Κινητή Μονάδα καθώς η γυναίκα φέρει πολλαπλές κακώσεις και αυτή την ώρα δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Γαλλία: Το ENTSOG καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να ξεκινήσουν από αυτόν τον μήνα να αποθηκεύουν φυσικό αέριο, ενόψει του χειμώνα

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιώργος Χρανιώτης: Δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου, παρά μόνο ότι με αυτή τη γυναίκα θα κάνω παιδί

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

ΗΠΑ: Άγρια δολοφονία μητέρας δύο παιδιών από παράνομο μετανάστη – Την χτύπησε στο κεφάλι με σφυρί, σκληρές εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ισραήλ: Δάκρυα χαράς στους Άγιους Τόπους, που άνοιξαν και πάλι για τους πιστούς έπειτα από 41 ημέρες πολέμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

ΔΝΤ: Προβλέψεις για αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, της ζήτησης για οικονομική στήριξη και χαμηλότερη ανάπτυξη

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Λίβανος: Στους 303 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς της Τετάρτης