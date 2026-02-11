Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από εργατικά σωματεία σήμερα στο κέντρο

Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 19:00, εργατικά σωματεία και μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις το οποίο και χαρακτηρίζουν “έκτρωμα”. Παράλληλα ζητούν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς και αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις.

«Καλούμε όλα τα σωματεία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όλη την εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης σε οργάνωση και αγώνα! Να επιβάλλουν το δίκιο τους σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς μέσα από τα σωματεία τους! Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις, με κατοχυρωμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας, με εξασφαλισμένα δικαιώματα!», τονίζεται στο κάλεσμα από τα εργατικά σωματεία για την αποψινή κινητοποίηση.

Μετά τη συγκέντρωση αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.