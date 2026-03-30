Θεσσαλονίκη: “Όταν έμαθα ότι ο πατέρας μου πέθανε το μυαλό μου πήγε στη μητέρα μου”, λέει ο γιος του ηλικιωμένου από τα Κουφάλια

Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στα Κουφάλια, με τον θάνατο ενός ηλικιωμένου 82χρονου να ανοίγει τον ασκό του αιόλου για τη σχέση που είχε με την 77χρονη σύζυγό του.

Ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (28.03.2026) μέσα στο σπίτι του στα Κουφάλια στη Θεσσαλονίκη, μετά από ειδοποίηση γείτονα προς την αστυνομία. Οι αρχές, έσπευσαν στο σημείο και τον εντόπισαν πεσμένο στο δάπεδο, χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εκτιμάται ότι παρέμενε σε αυτή την κατάσταση για αρκετές ώρες χωρίς να έχει λάβει καμία βοήθεια.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 77χρονη σύζυγός του, κατηγορούμενη για παράλειψη παροχής βοήθειας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν ενημέρωσε τις αρχές, παρότι ο άνδρας είχε καταρρεύσει από το μεσημέρι, η οποία και κρατείται.

Ο γιος του ευγαριού μιλά στο newsit.gr και αποκαλύπτει πτυχές της μεταξύ τους σχέσης που δεν ήταν γνωστές, όπως ότι τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν οι καυγάδες και η υποψία της μητέρας του ότι ο ηλικιωμένος την απατά, ενώ όπως λέει η 77χρονη πριν από 10 χρόνια είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο.

«Οι γονείς μου γενικά ήταν καλοί άνθρωποι. Τώρα τελευταία η μητέρα μου είχε αλλάξει λίγο. Ο πατέρας μου είχε πολλά προβλήματα υγείας και με την καρδιά του και με την όραση του, είχε και κινητικά προβλήματα γιατί είχε πέσει. Πριν από 10 χρόνια η μητέρα μου πέρασε καρκίνο και φαίνεται πως οι θεραπείες που έκανε της πείραξαν τα νεύρα. Μάλωναν συχνά για το παραμικρό.

Ο νεκρός σε μικρότερη ηλικία

Τώρα φαίνεται πως η μητέρα μου τον άφησε πολλές ώρες κάτω τον πατέρα μου και έπαθε ανακοπή. Πριν από ενάμιση μήνα είχα πάει στο σπίτι τους και την είδα να είναι έτοιμη να τον χτυπήσει, είχε σηκώσει το χέρι και την σταμάτησα εγώ. Της έλεγα να μην το κάνει αυτό. Η μητέρα μου πίστευε πως ο πατέρας μου είχε ερωτικό δεσμό με τη θεία μου, τη σύζυγο του αδελφού του, γιατί της τηλεφωνούσε συχνά. Και μάλωναν και για αυτό και για άλλα. Την Τετάρτη που μας πέρασε με είχε πάρει τηλέφωνο ο πατέρας μου για να ζητήσει βοήθεια και κάλεσα την αστυνομία για να πάει.

Το Σάββατο με κάλεσαν από την αστυνομία και μου είπαν ότι ο πατέρας μου ήταν νεκρός. Το μυαλό μου πήγε στο ότι μάλλον το είχε κάνει η μητέρα μου. Η μητέρα μου χρειάζεται ιατρική βοήθεια και να της χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή».

Η 77χρονη θα δικαστεί την Τρίτη 30.03.2026, καθώς η δίκη της αναβλήθηκε λόγω έλλειψης μαρτύρων, ενώ παράλληλα σήμερα Δευτέρα, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε ότι ο 82χρονος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο και έχασε τη ζωή του.

Ειδικότερα, ως αιτία θανάτου αναφέρονται στην ιατροδικαστική εξέταση, ισχαιμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου και βαριές αθηροσκληρωτικές βλάβες των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς, με τα τελικά συμπεράσματα να τελούν υπό την αναμονή εργαστηριακών εξετάσεων. Η εικόνα παραπέμπει σε παθολογική, και συγκεκριμένα καρδιολογική, αιτιολογία.

Κατά την εξέταση της σορού διαπιστώθηκαν επίσης τραυματισμοί, οι οποίοι ωστόσο δεν φαίνεται να συνδέονται με τον θάνατο. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε πρόσφατη κάκωση στο τριχωτό της κεφαλής, χωρίς να υπάρχει εμπλοκή των οστών ή του εγκεφάλου, καθώς και κάκωση στα πλευρά με δύο κατάγματα, συμβατά με πτώση.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμβάλουν στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι αρχές βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης, σε συνεργασία με την Εισαγγελία, κατάλληλου νοσοκομειακού ιδρύματος για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας επί της σορού.