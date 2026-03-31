Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό

Εκτός ΟΑΣΘ τίθεται οριστικά ο οδηγός που κατέβηκε από το αστικό λεωφορείο και έδειρε άλλο οδηγό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός είχε παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Οργανισμού με το ερώτημα της απόλυσης και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος οδηγού του, ο οποίος, όπως προέκυψε από video το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέβηκε από το λεωφορείο και συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, το πειθαρχικό συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη την απολογία του οδηγού, έκρινε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιβολή της οριστικής απομάκρυνσής του από την εργασία του.

Ο ΟΑΣΘ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

-Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη
-Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες
-Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

