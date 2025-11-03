Θεσσαλονίκη: “Ορισμένοι ανεγκέφαλοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από το Δικαστήριο”, λέει ο πατέρας του Άλκη Καμπανού πριν το Εφετείο

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης που καλείται να αποτυπώσει τελεσίδικα την κρίση της Δικαιοσύνης, εισάγεται σήμερα η πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί επικράτησε ένταση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, όταν ομάδα κουκουλοφόρων πέταξε αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στην είσοδο των δικαστηρίων, με τους αστυνομικούς των ΜΑΤ να απωθούν τους κουκουλοφόρους με ρίψη χημικών.

Προσερχόμενος στα δικαστήρια ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός, χαρακτήρισε ανεγκέφαλους όσους προκάλεσαν τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

“Τι να πούμε συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένοι, -ανεγκέφαλοι θα τους χαρακτηρίσω-, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από το Δικαστήριο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αριστείδης Καμπανός.

Ερωτηθείς για το τι περιμένει από τι Δικαιοσύνη, ο κ. Καμπανός είπε: “Να κάνουν τη δουλειά τους, να αποδώσουν δικαιοσύνη για ένα ειδεχθές έγκλημα που έγινε στον Άλκη, τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο”.

Η μεταγωγή των κατηγορουμένων: