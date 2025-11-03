Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια πριν την έναρξη του Εφετείου για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Δείτε βίντεο

Ένταση επικράτησε πριν από λίγο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους κινήθηκε προς την είσοδο των Δικαστηρίων από την οδό 26ης Οκτωβρίου και πέταξε αντικείμενα προς άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.

Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στα Δικαστήρια απώθησαν τα άτομα με τη χρήση χημικών. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τα επεισόδια έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.