ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός "καβάλησε" με το ΙΧ του νησίδα για να γυρίσει προς το άλλο ρεύμα σε κόμβο του Περιφερειακού – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μια κραυγαλέα τροχονομική παράβαση κατέγραψε νεαρός με το κινητό του τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός ενός οχήματος απέδειξε ότι η επιθυμία για άφιξη στον προορισμό είναι πιο ισχυρή από την υποχρέωση τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο συγκεκριμένος οδηγός εξήλθε από την περιφερειακή οδό στον κόμβο Τριανδρία και ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Κυριακίδη, αποφάσισε να καβαλήσει το διάζωμα και να επιστρέψει στο ρεύμα της λεωφόρου προς περιφερειακή οδό.

Το περιστατικό συνέβη χθες, που η περιφερειακή οδός ήταν αποκλεισμένη στο συγκεκριμένο σημείο από την Τροχαία λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο Flyover.

Θεσσαλονίκη Οδηγός Περιφερειακός

