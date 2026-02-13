Θεσσαλονίκη: Νέος “έξυπνος” φωτισμός στα 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ – Πώς θα λειτουργεί

Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν την Πέμπτη (12/2) 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία της κινεζικής εταιρείας Yutong, τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τον στόλο των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα ενταχθούν στον στόλο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερρών, τα οποία εκτελούν δρομολόγια για λογαριασμό του ΟΣΕΘ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του μήνα θα βγουν στους δρόμους, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες τεχνικές δοκιμές και έλεγχοι.

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία διαθέτουν την τεχνολογία Smart lighting management, η οποία τους επιτρέπει να αλλάζουν αυτόματα εσωτερικό φωτισμό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τον φυσικό φωτισμό.

Δείτε φωτογραφίες: