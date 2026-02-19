Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

Μοτοπορεία διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη για τα θύματα των Τεμπών, με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία.

Η μοτοπορεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 9:00 με αφετηρία τα διόδια των Μαλγάρων.

Στόχος των μοτοσικλετιστών είναι να στείλουν ένα μήνυμα συμπαράστασης στους γονείς και συγγενείς των 57 θυμάτων.

“57 ψυχές. Δεν ξεχνάμε συνεχίζουμε να θυμόμαστε. Την Κυριακή ενώνουμε τις μηχανές και τις καρδιές μας για τα Τέμπη. Διόδια Μαλγάρων 09:00 Με σεβασμό. Με ασφάλεια. Ενωμένοι. Με την υποστήριξη τροχαίας Μαλγάρων Τροχαίας Κατερίνης και τροχαίας Λάρισας“, αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών.