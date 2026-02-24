Θεσσαλονίκη: Μνημόσυνο και αγρυπνία για τα θύματα των Τεμπών

Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Πανεπιστημιακό Ναό των Αγίων Τριών Ιεραρχών την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου από τις 21:00 έως τις 00:15 από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για τα 57 θύματα που έχασαν την ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος θα τελέσει μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας.

Η αγρυπνία θα τελεστεί στον ναό στις Α’ Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη.