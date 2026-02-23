MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτό σήμερα το Καπάνι για την αγορά σαρακοστιανών

|
THESTIVAL TEAM

Την τιμητική τους έχουν, σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, τα θαλασσινά.

Οι καταναλωτές έχουν μία ακόμα ευκαιρία να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι καθώς οι αγορές στη Βαρβάκειο στην Αθήνα, και στο Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και το μεσημέρι.

Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο «τσιμπημένες» κατά 10-15% σ σχέση με πέρυσι. Οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια από 8 ευρώ, τα μύδια από 6 και οι κατεψυγμένες σουπιές από 10-12 ευρώ το κιλό. Ακριβό είναι φέτος το φρέσκο χταπόδι που η τιμή του κυμαίνεται στα 22-24 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν στα 18 ευρώ. Η τιμή του φρέσκου καλαμαριού ξεκινάει επίσης από τα 22 ευρώ το κιλό.

Η Βαρβάκειος αγορά που παρέμεινε ανοιχτή όλη τη νύχτα θα κλείσει σήμερα περίπου τις 12:00.

Επίσης στη Θεσσαλονίκη το Καπάνι, θα παραμείνει ανοιχτή σήμερα Καθαρά Δευτέρα μέχρι τις 14:00 προκειμένου να προμηθευτούν όσοι δεν πρόλαβαν θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Θεσσαλονίκη Καπάνι

