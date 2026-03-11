Θεσσαλονίκη: “Ήταν υπέρ της ισονομίας και της αξιοκρατίας”, λέει ο σύντροφος της εκπαιδευτικού που πέθανε από εγκεφαλικό

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη που έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετά τις καταγγελίες για εκφοβισμό που υφίστατο από μαθητές του 3ου ΓΕΛ, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για το θάνατό της.

Η Σοφία Χρηστίδου είχε καταγγείλει την ανάρμοστη συμπεριφορά που αντιμετώπισε με υπόμνημα στη διεύθυνση του σχολείου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο Υπουργείο Παιδείας. Στο υπόμνημα που είχε στείλει, η καθηγήτρια κατήγγειλε ότι συγκεκριμένοι μαθητές και μαθήτριες της πετούσαν αντικείμενα, την έβριζαν και την απειλούσαν, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

Όλα όσα είπε η εκλιπούσα καθηγήτρια είναι αλήθεια, υποστήριξε ο σύντροφος της εκπαιδευτικού, που μίλησε σήμερα στον Antenna και στην εκπομπή «Αποκαλύψεις». «Αυτό που έχω να σας πω για την αναφορά που έκανε η εκλιπούσα σύντροφός μου είναι, με το χέρι στην καρδιά κι ορκιζόμενος στον Θεό που πιστεύω, ότι όλα αυτά είναι αληθή, είναι αλήθεια και είναι κατά ένα βαθμό πιο λάιτ από αυτά που συνέβαιναν πραγματικά. Τώρα, το οτιδήποτε άλλο θα το δηλώσω πρώτα στο δικαστήριο», υποστήριξε ο σύντροφος της εκλιπούσας.

Από τα λεγόμενα του συμπεραίνει κανείς ότι όχι μόνο ήταν αλήθεια τα όσα έλεγε στο υπόμνημά της, αλλά τα όσα ακραία περιέγραφε ήταν μια λάιτ εκδοχή των όσων πραγματικά συνέβαιναν. Ο σύντροφος της καθηγήτριας δεν ήταν μόνο συμπαραστάτης της, αλλά όπως υποστήριξε σήμερα, ήταν και «αυτόπτης μάρτυρας των περιστατικών» που συνέβαιναν κάθε μέρα, καθώς ήταν «εννιά χρόνια μαζί και κάθε βράδυ μου τα έλεγε».

Για την σύντροφό του είπε ότι ήταν «μια γυναίκα με πολύ μεγάλη δύναμη εξωτερικά, αλλά εσωτερικά ήταν μια πολύ ευαίσθητη ψυχή…». Περιγράφοντας τον χαρακτήρα της είπε ότι «Δεν ήθελε την αδικία. Ήταν υπέρ της ισονομίας και της αξιοκρατίας». «Είναι δυσαναπλήρωτο το κενό που μας άφησε», συμπλήρωσε ο σύντροφός της, ενώ διαβεβαίωσε πως έχει «εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη» και πιστεύει «ότι αν ενεργήσει σωστά θα δικαιώσει την ψυχούλα της».