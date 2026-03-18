Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακό βίντεο από drone δείχνει την κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό

Φωτογραφία: Intime
Προχωρούν οι εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, λόγω της κατασκευής του Flyover.

Ήδη τις προηγούμενες μέρες έγιναν οι απαραίτητες πρόδρομες εργασίες, ενώ πλέον τα μηχανήματα έχουν ξεκινήσει να κατεδαφίζουν το τούνελ.

Σε βίντεο από drone του Tripsanis Photography κατγράφεται από ψηλά η πρόοδος των εργασιών για την κατεδάφιση του τούνελ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο προς ανατολικά όσο και προς δυτικά διεξάγεται παραπλεύρως του Περιφερειακού, από παρακαμπτήριους δρόμους.

Οι εργασίες για την πλήρη κατεδάφιση του τούνελ θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Αλλωστε, όπως έχει πει και ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού για το Flyover, η κατεδάφιση του τούνελ θα γίνει σταδιακά καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο έργο.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο κατεδαφίστηκε η γέφυρα του Αγίου Παύλου ενώ προ μηνών κατεδαφίστηκε και η γέφυρα Πανοράματος, στο πλαίσιο της κατασκευής του Flyover.

