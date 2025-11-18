MENOY

Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε λύκος στη Θέρμη – Βίντεο τον δείχνει να περιφέρεται σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια

THESTIVAL TEAM

Λύκος εμφανίστηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Θέρμης.Σ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίοικοι εντόπισαν το άγριο ζώο στην ευρύτερη περιοχή του CEDEFOP και σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια τους, όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις συστήνουν στους κατοίκους της περιοχής να είναι αρκετά προσεκτικοί, ειδικά όταν κυκλοφορούν με το κατοικίδιο τους.

