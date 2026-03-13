Θεσσαλονίκη: Εκσυγχρονίστηκε ο φωτισμός στις οδούς Αντιγονιδών, Κρυστάλλη, Συγγρού και Επισκόπου Αμβροσίου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού στις οδούς Αντιγονιδών, Κρυστάλλη, Συγγρού (από Κρυστάλλη έως Εγνατία) και Επισκόπου Αμβροσίου, με φωτιστικά τεχνολογίας LED, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή και την αναβάθμιση της νυχτερινής εικόνας των συγκεκριμένων δρόμων.

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς στις παραπάνω οδούς ο δημοτικός φωτισμός ήταν παλαιάς τεχνολογίας, αραιής διάταξης και ανεπαρκής, ιδιαίτερα λόγω της ανάπτυξης των δένδρων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι συγκροτούν και τον σχολικό δακτύλιο του 4ου Γυμνασίου και του 4ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, καθιστώντας την αναβάθμιση του φωτισμού κομβική για την ασφαλέστερη κίνηση πεζών και οχημάτων.

Στην οδό Αντιγονιδών, που αποτελεί ιστορικό εμπορικό άξονα της πόλης, τοποθετήθηκαν 15 εξάμετροι ιστοί οδοφωτισμού. Οι ιστοί αυτοί, πέρα από το βασικό φωτιστικό σώμα, φέρουν και δεύτερο φωτιστικό σε ύψος 4 μέτρων για τον φωτισμό του πεζοδρομίου, καθώς η οδός διαθέτει πεζοδρόμια μεγάλου εύρους.

Στις οδούς Κρυστάλλη, Συγγρού και Επισκόπου Αμβροσίου, το έργο περιλάμβανε την τοποθέτηση 38 φωτιστικών κορυφής σε τετράμετρους ιστούς, σε αμφίπλευρη διάταξη, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση φωτισμού ανάμεσα από τις δενδροστοιχίες.

Τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED που εγκατέστησε το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Ενεργειακής Διαχείρισης Δικτύου, της Διεύθυνσης Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημόσιου Χώρου, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές και τα πρότυπα φωτισμού, διαθέτουν χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και υψηλή απόδοση χρωμάτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.