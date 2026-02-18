Θεσσαλονίκη: Δρόμος στο Ασβεστοχώρι γέμισε πετρέλαιο από λεωφορείο των ΚΤΕΛ – Φωτογραφίες
THESTIVAL TEAM
Διαρροή πετρελαίου από αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανάρτηση της Ομάδας Δράσης και Βοήθειας Πολιτική Προστασία Ασβεστοχωρίου στο facebook, στις 12.00 «δεχτήκαμε κλήση από το κέντρο εκφωνητών της ΕΛ.ΑΣ για πετρέλαια στο οδόστρωμα στην περιοχή μας, έτσι ώστε να πάρουμε όσο μπορούμε τα πρώτα μέτρα σήμανσης και την ρίψη πριονιδιού».