Θεσσαλονίκη: Δωρεά συστήματος ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας στο Παπαγεωργίου

Με σύγχρονο σύστημα ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας ESG-300 εξοπλίστηκε το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες των ενδοσκοπήσεων πεπτικού.

Πρόκειται για προηγμένο σύστημα διαθερμίας με εφαρμογή πλάσματος αργού (Argon Plasma Coagulation – APC), το οποίο επιτρέπει τη χρήση ελεγχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος για κοπή ιστών και ταυτόχρονη αιμόσταση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μεγαλύτερη ακρίβεια στους χειρισμούς, περιορίζεται η απώλεια αίματος και ενισχύεται η ασφάλεια του ασθενούς, ιδίως σε σύνθετες ενδοσκοπικές πράξεις.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Γαστρεντερολογικού Τμήματος, γαστρεντερολόγος Αστέριος Γκαγκάλης, η νέα διαθερμία αποτελεί «αναντικατάστατο εργαλείο στην αντιμετώπιση αιμορραγιών από διάφορες πηγές, με τη χρήση ρεύματος ή/και APC, στη διενέργεια σφιγκτηροτομής κατά την ERCP (Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειο-παγκρεατογραφία) και, κυρίως, στη διενέργεια πολυποδεκτομής τόσο στον στόμαχο όσο και στο κόλον». Όπως σημείωσε, η απόκτηση του εξοπλισμού αναβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιτρέπει την ασφαλή διενέργεια πιο απαιτητικών επεμβατικών πράξεων.

Η προμήθεια του εξοπλισμού κατέστη δυνατή μέσω δωρεάς της μεταλλευτικής εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.. Εκπροσωπώντας την εταιρεία, ο Συντονιστής Σχέσεων με τις Τοπικές Κοινότητες Θεοδόσης Γκόντιας δήλωσε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη συμβολή στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των πολιτών, καθώς και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ασθενών μέσω της ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Από την πλευρά του νοσοκομείου, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης Καραβιώτης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συνεισφορά, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζουν έμπρακτα το έργο της δημόσιας υγείας και την προσπάθεια συνεχούς εκσυγχρονισμού των υποδομών.