Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 42χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για έναν 42χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα το πρωί στο σπίτι του, στη Θεσσαλονίκη.

Ο γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να επαναφέρουν τον 42χρονο εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο του συμβάντος και έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής ανέκτησε αυτόματη κυκλοφορία και αναπνοή και αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση

Στο συμβάν επιχείρησαν 5 Διασώστες & 1 Ιατρός ΕΚΑΒ με 1 όχημα μικρού όγκου, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα.

