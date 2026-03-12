MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τα τρακτέρ τους σήμερα έξω από τη ΔΕΘ λόγω Agrotica

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την έναρξη της Agrotica.

Αγρότες με τα τρακτέρ τους αναμένεται να κάνουν απόβαση σήμερα το απόγευμα με τα τρακτέρ τους και να συγκεντρωθούν στη νότια πύλη της ΔΕΘ, απέναντι από τη ΧΑΝΘ. Η συγκέντρωση των αγροτών έξω από τη ΔΕΘ είναι προγραμματισμένη για τις 17:00.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ανοίγει τις πύλες της η Agrotica ενώ τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 19:00 από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε σχολείο που έφτιαξαν μαθητές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ζαχάροβα για αυξήσεις τιμών ενέργειας: “Οι Ευρωπαίοι μέχρι το 20ό πακέτο κυρώσεων θα βρομοκοπάνε”

ΠΑΙΔΕΙΑ 14 ώρες πριν

Επίτιμος Διδάκτορας του ΔΙΠΑΕ ο ζωγράφος Στέφανος Δασκαλάκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κυρ.Πιερρακάκης: Επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ στις 19 Μαρτίου