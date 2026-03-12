Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τα τρακτέρ τους σήμερα έξω από τη ΔΕΘ λόγω Agrotica
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την έναρξη της Agrotica.
Αγρότες με τα τρακτέρ τους αναμένεται να κάνουν απόβαση σήμερα το απόγευμα με τα τρακτέρ τους και να συγκεντρωθούν στη νότια πύλη της ΔΕΘ, απέναντι από τη ΧΑΝΘ. Η συγκέντρωση των αγροτών έξω από τη ΔΕΘ είναι προγραμματισμένη για τις 17:00.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα ανοίγει τις πύλες της η Agrotica ενώ τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 19:00 από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.
