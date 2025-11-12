MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ στην Τσιμισκή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, επί της οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, λεωφορείο της γραμμής 5 συγκρούστηκε με ΙΧ, επί της Τσιμισκή στη συμβολή της με τη Νικηφόρου Φωκά.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με το ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα και τα δύο να ακινητοποιηθούν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμού παρά μόνο υλικές ζημιές.

Τροχαίο ατύχημα Τσιμισκή

