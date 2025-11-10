MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκαν σοβάδες και προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητο στη Χαριλάου – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν σοβάδες αποκολλήθηκαν από την πρόσοψη κτιρίου στην οδό Αλεξάνδρου Σταύρου, στην περιοχή της Χαριλάου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τμήματα του σοβά έπεσαν αιφνιδιαστικά από τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από την Τροχαία, η οποία τοποθέτησε προειδοποιητική κορδέλα γύρω από το πεζοδρόμιο και το όχημα, για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πολιτών.

Παράλληλα, στην είσοδο του κτιρίου έχει αναρτηθεί προειδοποιητικό σημείωμα που αναγράφει: «Προσοχή, πέφτουν σοβάδες», προκειμένου να αποφευχθούν νέα ατυχήματα.

Δείτε εικόνες:

Αυτοκίνητο Θεσσαλονίκη Σοβάδες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βορίζια: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το διπλό φονικό – Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας ή επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λαφιάτης… φαντομάς αναστάτωσε γειτονιά στον Εύοσμο- “Τρεις μήνες τον κυνηγούσα” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και των ΜΜΕ που κατατέθηκε στη Βουλή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δολοφονία Μένη Κουμανταρέα: Ξανά ισόβια στους δύο κατηγορούμενους – Οδηγούνται πίσω στη φυλακή

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Η πρώτη ανάρτηση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: Ο νόμος εφαρμόστηκε, η αλήθεια θα επικρατήσει

ΠΑΙΔΕΙΑ 14 ώρες πριν

Δύο μαθητές και ένας δάσκαλος κρατούν ανοικτό το μικρό σχολείο της Τελένδου