Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκαν σοβάδες και προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητο στη Χαριλάου – Δείτε εικόνες

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν σοβάδες αποκολλήθηκαν από την πρόσοψη κτιρίου στην οδό Αλεξάνδρου Σταύρου, στην περιοχή της Χαριλάου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τμήματα του σοβά έπεσαν αιφνιδιαστικά από τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από την Τροχαία, η οποία τοποθέτησε προειδοποιητική κορδέλα γύρω από το πεζοδρόμιο και το όχημα, για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πολιτών.

Παράλληλα, στην είσοδο του κτιρίου έχει αναρτηθεί προειδοποιητικό σημείωμα που αναγράφει: «Προσοχή, πέφτουν σοβάδες», προκειμένου να αποφευχθούν νέα ατυχήματα.

