Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα σε πίνακες τηλεματικής σε στάσεις του ΟΑΣΘ

THESTIVAL TEAM

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που υπήρξε στη λειτουργία των ηλεκτρονικών πινακίδων σε στάσεις του ΟΑΣΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι πίνακες της τηλεματικής που υπάρχουν σε στάσεις του ΟΑΣΘ δεν εμφάνιζαν τις ώρες άφιξης των αστικών λεωφορείων και εμφάνιζαν μόνο τα μηνύματα φορέων.

Πηγές από τον ΟΑΣΘ είχαν διευκρινίσει πως το πρόβλημα οφειλόταν σε ζήτημα του παρόχου τηλεφωνίας με το οποίο είναι συνδεδεμένοι οι πίνακες της τηλεματικής.

Επίσης, διευκρίνισαν πως το ζήτημα εντοπιζόταν μόνο στις στάσεις που έχουν τους παλιούς πίνακες, ενώ εκείνες που έχουν εξοπλιστεί με νέους πίνακες, δεν υπήρχε απολύτων κανένα πρόβλημα.

Θεσσαλονίκη ΟΑΣΘ

