ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Άνθρωποι όλων των ηλικιών κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής – Δείτε φωτο και βίντεο

THESTIVAL TEAM

Κατάθεση στεφάνων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με αφορμή την αυριανή Επέτειο Εξέγερσης των Φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

Δεκάδες πολίτες κάθε ηλικίας, άφησαν λίγα κόκκινα γαρύφαλλα ή ένα στεφάνι με λουλούδια για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

Σημειώνεται πως αύριο στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τιμώντας την ιστορική ημέρα της 17ης Νοέμβρη.

Σε ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπογραμμίζουν τη σημασία της ημέρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το Πολυτεχνείο αποτελεί τη ρωγμή στην ιστορία που σηματοδοτεί τη συνέχιση των αγώνων μας και εμπνέει για τις μάχες του σήμερα».

