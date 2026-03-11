MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη ανακοπή μέσα σε πισίνα στο “Ποσειδώνιο” – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, όταν παιδί ηλικίας 10 ετών υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στον χώρο του κολυμβητηρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης οι οποίοι εφάρμοσαν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των διασωστών, το παιδί επανήλθε. Στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε στο σημείο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και αντιμετώπιση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.

Θεσσαλονίκη

