MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέσσερις συλλήψεις σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Φάρσαλα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

|
THESTIVAL TEAM

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2026 σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και των Φαρσάλων, για παραβίαση των μέτρων πρόληψης και περιορισμού μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, αστυνομικοί συνέλαβαν ημεδαπό που έβοσκε 30 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή του Τυρνάβου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό για τη βόσκηση 120 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας του ημεδαπού σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Τέλος, σε περιοχή των Φαρσάλων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων συνέλαβαν ακόμη ένα άτομο που έβοσκε τέσσερα πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Μακρόν: Δήλωσε ότι οι πολιτικές δυνάμεις “που διατηρούν δεσμούς με ομάδες βίας” θα πρέπει “να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή – Σοκαριστική η αποτύπωση των πυρών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Sold out η Θέλτα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: “Ας κάνουμε το γήπεδο να βράζει”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πόρισμα-φωτιά για την έκρηξη στη Βιολάντα: Λάθος εγκατάσταση και χρόνια διάβρωση πίσω από τη διαρροή προπανίου

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τζέι Ντι Βανς: “Ο Ντόναλντ Τραμπ προτιμά διπλωματική λύση με το Ιράν”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση από φοιτητές για τα Τέμπη στο άγαλμα Βενιζέλου