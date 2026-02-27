Τέμπη: Την Κυριακή το 2ο Τουρνουά Μνήμης “Παναγιώτης Μπουρνάζης” στη Θεσσαλονίκη

Τη μνήμη του Παναγιώτη Μπουρνάζη ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 θα τιμήσει την Κυριακή 1 Μαρτίου ο Α.Σ. Πρωτέας Κορδελιού, διοργανώνοντας το 2ο Τουρνουά Μνήμης «Παναγιώτης Μπουρνάζης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο Α.Σ. Πρωτέας Κορδελιού διοργανώνει με βαθύ σεβασμό το 2ο Τουρνουά Μνήμης «Παναγιώτης Μπουρνάζης». Πρόκειται για τον ελάχιστο φόρο τιμής στον νεαρό αθλητή των ακαδημιών μας που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, παραμένοντας όμως για πάντα ζωντανός στη μνήμη και την καρδιά του συλλόγου.

Υπάρχουν αθλητές που δεν φεύγουν ποτέ από το γήπεδο. Η φανέλα του Παναγιώτη, το χαμόγελό του και το πάθος του για το παιχνίδι βρίσκονται πάντα εκεί για να μας εμπνέουν.

Ο Πρωτέας τιμά τη μνήμη του και προσκαλεί τη νέα γενιά του μπάσκετ σε μια γιορτή αθλητισμού και ενότητας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η μνήμη μπορεί να μετουσιωθεί σε δύναμη και δημιουργία.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου, στο παρκέ του Κλειστού Γηπέδου Ελευθερίου Κορδελιού, θα συναντηθούν νεαροί αθλητές και αθλήτριες, γεννημένοι από το 2015 έως το 2020. Στη φετινή διοργάνωση θα δώσουν το “παρών” οι ακαδημίες των συλλόγων: Πρωτέας, Όλυμπος, Ερμής Λαγκαδά, Πύργος Χαλάστρας και Ιωνικός.

Η διοίκηση του Πρωτέα Κορδελιού καλεί τον φίλαθλο κόσμο της περιοχής, καθώς και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, τιμώντας τον Παναγιώτη που θα είναι για πάντα μαζί μας.

Πληροφορίες Διοργάνωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Ώρες Διεξαγωγής: 12:00 – 16:00

Τοποθεσία: Μουσών 36, Ελ. Κορδελιό

Συμμετέχουσες Ομάδες: Πρωτέας, Όλυμπος, Ερμής Λαγκαδά, Πύργος Χαλάστρας, Ιωνικός