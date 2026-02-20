Τέμπη: Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων – Προσφυγές ετοιμάζουν οι συγγενείς

Αύριο Σάββατο (21/2) αναμένονται να πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων που έχασαν τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Συνολικά εννέα οικογένειες θυμάτων είχαν ζητήσει εκταφές των σορών με αίτημα να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους συγγενεις είχε γίνει δεκτό το αίτημά τους και ανέμεναν τις τελικές διαδικασίες. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ειδοποιήθηκαν ότι οι εκταφές θα γίνουν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να στείλουν δείγματα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αύριο θα γίνουν δύο εκταφές στη Θεσσαλονίκη. Η μία αφορά τη σορό της Μάρθης, κόρη της κα. Καρυστανού και η άλλη στα κοιμητήρια της Θέρμης.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι προσφυγές των οικογενειών, με τον Χρήστο Τηλκερίδη να έχει καταθέσει τη δική του διαφωνία, ενώ ακολούθησε η προσφυγή του Παύλου Ασλανίδη μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την περίπτωση του κ. Ασλανίδη, η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του έγινε τελικά δεκτή μετά την απόρριψη των προηγούμενων τεσσάρων κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης. Ωστόσο, η πλευρά του θύματος εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το αν μπορεί να διακριβωθεί η αλήθεια υπό τις παρούσες συνθήκες, εγείροντας ζητήματα ουσίας για την επιστημονική εγκυρότητα των εξετάσεων.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να προφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.