Τέμπη: Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Σπαρακτικές εικόνες με τους συγγενείς των θυμάτων

Σπαρακτικές είναι οι εικόνες στα Τέμπη στο σημείο της σύγκρουσης τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, οι συγγενείς φτάνουν συνεχώς την τελευταία ώρα και αφήνουν ένα λουλούδι στο χώρο που βρίσκεται το αυτοσχέδιο μνημείο ή το όνομα του δικού τους ανθρώπου.

Όπως η γιαγιά του Τάσου Κουτσόπουλου που λύγισε μόλις είδε το πρόσωπο του εγγονού της στο μνημείο που έφτιαξε η οικογένεια του στο σημείο.

«Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας συμπαραστέκεται» δήλωσε στα ΜΜΕ ο κ. Γιώργος Κουτσόπουλος παππούς του Τάσου προσθέτωντας πως θα παλέψουν ενόψει της δίκης της 23ης Μαρτίου.

Ο κ. Δημήτρης Πλακιάς που έχασε την κόρη του στα Τέμπη και τις δύο ανιψιές του εξέφρασε την οργή του για τις δηλώσεις των πολιτικών που ρίχνουν την ευθύνη για την τραγωδία στον σταθμάρχη και τόνισε πως μόλις ξεκινήσουν τα δικαστήρια θα έχουν να εντοπίσουν μόνο την οργή τους

Δύο εγκλήματα τόνισε πως έγιναν στα Τέμπη η Άλμα Λατα μητέρα της Κλαούντια. Το πρώτο ήταν η μετωπική σύγκρουση και το δεύτερο το «μπάζωμα». Η μητέρα της με δάκρυα στα μάτια εξέφρασε την οργή της για το έγκλημα και κάλεσε τον κόσμο να είναι δίπλα στους συγγενείς όταν ξεκίνΗ ξεκινήσει η δίκη.

Τέμπη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

