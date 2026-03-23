Τέλος εποχής για ιστορικό καφέ μετά από 33 χρόνια στη Θεσσαλονίκη

Ένα από τα πιο εμβληματικά καφέ-μπαρ της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης πέρασε οριστικά στην ιστορία, αφήνοντας πίσω του αναμνήσεις τριών και πλέον δεκαετιών. Το «Καφέ Νίκης 35», που βρισκόταν στη λεωφόρο Νίκης, έβαλε λουκέτο έπειτα από 33 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.

Το κατάστημα αποτελούσε σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στα υπόλοιπα στέκια της παραλίας. Η ιδιαίτερη αισθητική του, σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές μουσικές επιλογές, το καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς διασκέδασης στην πόλη.

Η τελευταία ημέρα λειτουργίας του σημαδεύτηκε από έντονη συγκίνηση. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον χώρο για να αποχαιρετήσει ένα στέκι που συνδέθηκε με στιγμές, παρέες και αναμνήσεις πολλών ετών. Θαμώνες κάθε ηλικίας έδωσαν το «παρών», τιμώντας με την παρουσία τους την ιστορία ενός καταστήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης.

“Ψάχνω μέρες τώρα να βάλω λέξεις σ’αυτα που νιώθω απ’ όταν έμαθα ότι το στέκι μου θα σταματήσει να υπάρχει ως τέτοιο. Στέκι είναι το μέρος στο οποίο οι άνθρωποι έχουν τα ίδια χνωτα με σένα, είναι το μέρος που πας χωρίς να το σκεφτείς, να το κανονίσεις γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος εκεί για σένα ή και να μην υπάρχει νιώθεις τόσο οικεία που δεν σε απασχολεί. Είναι το μέρος που πας για πρωινό καφέ και φεύγεις σουρωμενος το βράδυ. Αυτό ήταν το Cafe Nikis 35 τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια για μένα, εκεί μέσα πέρασα ευτυχίες, στεναχώριες, έρωτες, φιλίες και πάνω απ’όλα ετριβα τον αγκώνα μου στην υπέροχη ξύλινη μπάρα του ατελείωτες ώρες. Επιπλέον αποδέχτηκε και στέγαζε την “πετριά” μου να υποδύομαι τον δισκοθετη. Ευχαριστώ πολύ τους Alexis Papoutsis Kostas Giannis Makis Koutsoubelitis για όσα περάσαμε παρέα, την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και που μου χάρισαν ένα στέκι, μόνο αγάπη έχω για το στέκι μου και τους ανθρώπους του.

ΝΑ ΠΊΝΕΤΕ ΣΤΑ ΜΠΑΡ ΡΕ μ@@κες” αναφέρει σε ανάρτησή του ο dj του καταστήματος.