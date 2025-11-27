Συντετριμμένος ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα: Το παιδί μου έφυγε χαρούμενο

«Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι». Αυτό δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης, λίγη ώρα αφότου επέστρεψε στο σπίτι του στο Τυμπάκι, με τη σορό του γιού του.

Εμφανώς συντετριμμένος ο κ. Γαλυφιανάκης μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί με τον γιο του στη Ρόδο, μία μέρα πριν την άσκηση που θα μετατρεπόταν σε τραγωδία.

«Είμαι μπορώ να πω «χαρούμενος» γιατί το παιδί μου γιατί πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: «Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες». Τον ρώτησα «θα ρίξεις και εσύ;». «Σιγά μη χάσω το πανηγύρι» μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος», δήλωσε.

Ο κ. Γαλυφιανάκης επέστρεψε στην Κρήτη, από την Ρόδο, το μεσημέρι μαζί με την σορό του 19χρονου Ραφαήλ. Όμως το μυαλό του «τρέχει» συνεχώς και στον 39χρονο επιλοχία που έχει τραυματιστεί βαρύτατα και δίνει μάχη για τη ζωή του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε. «Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο που είμαι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους».

Το πρωί στην Ρόδο, θέλησε να αφήσει λίγα λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο γιος του. Τα πρωτόκολλα όμως είναι αυστηρά αφού οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και δεν του επετράπη. «Πολεμούσα να αφήσω ένα λουλούδι, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι περίεργη», είπε.