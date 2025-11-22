MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζει τον αγώνα του για τη ζωή ο 18χρονος Μάριος που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο: “Έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε”, λέει η μητέρα του

|
THESTIVAL TEAM

Στην Ιταλία ταξίδεψε ο 18χρονος Μάριος, ο νεαρός από το Αγρίνιο που γεννήθηκε με μία σπάνια ασθένεια στο ήπαρ, για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

Ο νεαρός από το Αγρίνιο, είχε αναχωρήσει το απόγευμα της Κυριακής (16/11) με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας για το εξειδικευμένο κέντρο μεταμόσχευσης ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας, με την πρώτη επέμβαση να πραγματοποιείται την Παρασκευή (21/11) και όλα να πηγαίνουν καλά.

Η μητέρα του, με μία ανάρτησή της στο facebook, ενημέρωσε τον κόσμο που παρακολουθεί και στέκεται στο πλευρό του 18χρονου, ότι η κατάσταση της υγείας του Μάριου είναι σταθερή και ότι αύριο Κυριακή, θα μπει και πάλι στο χειρουργείο.

Η γυναίκα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι δείχνουν την αγάπη τους στον 18χρονο Μάριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας.

Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!!

Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε.

Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια»

Ο Μάριος γεννήθηκε με μία σπάνια πάθηση στο ήπαρ, το σύνδρομο Alagille. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Βελγίου. Παρά τις δυσκολίες πήγαινε κανονικά σχολείο και κατάφερε φέτος να μπει στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα. Όμως, ξαφνικά το καλοκαίρι ξεκίνησε ένας Γολγοθάς χωρίς τέλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βόλος: 700 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου που πούλησε τσιγάρα σε ανήλικους

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 13 ώρες πριν

Το Open House Thessaloniki επιστρέφει από σήμερα: Περισσότερα από 70 κτίρια ανοίγουν τις πόρτες τους για ένα διήμερο

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την έξαρση της γρίπης- Τα συμπτώματα του νέου στελέχους Κ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Μερτς: “Συζητήσαμε το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε διαρρήξεις στη Β. Ελλάδα- Tέσσερις συλλήψεις, λεία άνω των 290.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Τασούλας για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο: Τίμησε την Ελληνική Δημοκρατία με μία Προεδρία απαράμιλλη