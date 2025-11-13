Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στον Άγιο Παντελεήμονα μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Σούκρι Χουσσεΐν από χώρο φιλοξενίας της περιοχής.

Η 16χρονη, Σούκρι Χουσσεΐν, εξαφανίστηκε το απόγευμα της 7ης Νοεμβρίου 2025 και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/11/2025, για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.