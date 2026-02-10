MENOY

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία στην Ελευσίνα – “Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου” φώναζε η 44χρονη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ελευσίνα με θύμα την 72χρονη, η οποία βρήκε σχεδόν ακαριαίο θάνατο όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της ενώ έκανε όπισθεν.

Μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά στα εγγόνια της, τα οποία βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Μια γειτόνισσα της οικογένειας η οποία άκουσε τα ουρλιαχτά και έσπευσε να βοηθήσει περιγράφει στο protothema.gr τα δραματικά δευτερόλεπτα στα οποία η ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή.

«Ήταν γύρω στις 2 παρά 25 και πρέπει να είχαν ήδη καλέσει το ΕΚΑΒ. Βάλαμε τα παιδιά μέσα στην πολυκατοικία για να μην βλέπουν. Όταν έφτασα τα παιδιά φώναζαν “η γιαγιά μας, η γιαγιά μας”. Βγήκα μετά πάλι έξω. Η κόρη ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Φώναζε “άντεξε μαμά, άντεξε”. Κάλεσα παρά πολλές φορές το ΕΚΑΒ και τους έλεγα ότι η γυναίκα πεθαίνει, ότι το αίμα είναι πάρα πολύ. Το ασθενοφόρο έκανε μισή ώρα παρόλο που επισημάναμε ότι το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό» είπε η κάτοικος της περιοχής και εξήγησε πώς η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα του αυτοκινήτου και το δέντρο, στο πεζοδρόμιο.

«Η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν σφηνωμένη στο ξύλο, στον κορμό του δέντρου. Έπρεπε το αμάξι να μετακινηθεί για να κλείσει η πόρτα. Πρέπει να την είχε βρει στο λαιμό γιατί το αίμα έβγαινε από την περιοχή του λαιμού», ανέφερε η ίδια.

«Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου»

Στο σημείο σταμάτησε για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην 72χρονη και μια νοσηλεύτρια, η οποία εκείνη την ώρα πήγαινε για δουλειά.

Όπως λέει, αυτό που δεν μπορεί να ξεχάσει είναι την κόρη της που κρατούσε το τιμόνι να σπαράζει στο πεζοδρόμιο «μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου».

«Είδα την κόρη να σπαράζει πάνω από τη μητέρα της. Η γυναίκα ήταν σοβαρά χτυπημένη στο λαιμό, της είχε σκίσει το λαιμό το κλαδί. Έφυγε από τη ζωή με τον πιο δραματικό τρόπο. Φώναζε η κόρη “μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου”. Ήταν ανατριχιαστικό».

«Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να βοηθήσεις, δεν ξέρεις από πού να την πιάσεις τη γυναίκα, όταν αιμορραγεί. Ήρθε το εγγονάκι της και με έπιασε από το χέρι να βοηθήσω τη γιαγιά της. Ήταν τραγικό, ήταν η κακιά η ώρα, δεν ξέρω ότι και να πω είναι λίγο», περιέγραψε.

Ελευσίνα

