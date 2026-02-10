MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελευσίνα, όταν 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε η ίδια της η κόρη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αλκιβιάδου. Η 72χρονη είχε κατέβει από το αυτοκίνητο προκειμένου να βοηθήσει την 43χρονη κόρη της να παρκάρει, δίνοντάς της οδηγίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πόρτα του συνοδηγού είχε παραμείνει ανοιχτή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια των ελιγμών με όπισθεν, η 43χρονη φέρεται να πάτησε περισσότερο το γκάζι, με αποτέλεσμα το όχημα να παρασύρει τη μητέρα της. Η 72χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και ένα δέντρο, τραυματιζόμενη θανάσιμα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θριάσιο χωρίς τις αισθήσεις της, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η 43χρονη κόρη συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ελευσίνα

