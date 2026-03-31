Η Ελλάδα αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Μαρινέλλα: Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα – Δείτε εικόνες και βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα έχει μεταφερθεί ήδη η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Η εξόδιος λειτουργία θα τελεσθεί στις 14:00.

Λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί, η σορός έφθασε στο παρεκκλήσι, συνοδεία της οικογένειά της.

Από νωρίς, πολύς κόσμος έσπευσε να περάσει από το παρεκκλήσι για να αποτίσει τον ύστατο χαιρετισμό στη μεγάλη καλλιτέχνιδα, που συντρόφεψε με τα τραγούδια της την καθημερινότητά τους για πολλές δεκαετίες. Αρκετοί άφηναν ένα λουλούδι και όλοι, όσοι περίμεναν στη σειρά, είχαν κάτι να πουν για τη ζωή και να εξάρουν την καταπληκτική φωνή και την αξιοσημείωτη καριέρα της.

Όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της, δύο σημαντικοί ομότεχνοί της θα εκφωνήσουν επικήδειους, τιμώντας τη ζωή και την πορεία της, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, παρ’ όλο που η ίδια η Μαρινέλλα δεν ήθελε επικήδειους λόγους.

Το φέρετρο της Μαρινέλλας στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης είναι στολισμένο με λευκά τριαντάφυλλα. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται και μια φωτογραφία της τραγουδίστριας.

Δείτε εικόνες του Intime:

Κηδεία Μαρινέλλα

