Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός της Μαρινέλλας: Με δάκρυα στα μάτια η κόρη και τα εγγόνια της – Δείτε εικόνες και βίντεο

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα λένε σήμερα, Τρίτη (31/03), φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες αλλά και θαυμαστές.

Σύσσωμη η Ελλάδα πενθεί για τον χαμό της κορυφαίας ερμηνεύτριας, που επί 7 δεκαετίες σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό πεντάγραμμο με την πορεία και τη φωνή της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ από τις 08:00 έως τις 13:00 η σορός της αείμνηστης τραγουδίστριας θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να αφήσει ένα λουλούδι και να αποχαιρετήσει τη μεγάλη ντίβα.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Λίγο πριν τις 8:00 το πρωί, έφτασε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου η οικογένεια της τραγουδίστριας και λίγα λεπτά μετά κατέφτασε και η σορός της, με πλήθος κόσμου να περιμένει από νωρίς να αποτήσει φόρο τιμής με ένα λουλούδι.

Δείτε βίντεο και εικόνες

Φωτογραφία: Intime